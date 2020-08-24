В общежитии военного полигона "Десна" произошел взрыв: есть жертва и раненые

В понедельник, 24 августа, на территории 169-го Учебного центра "Десна" в одном из общежитий произошел взрыв, в результате которого погиб один военный, еще трое человек пострадали.

ЧП произошло около 17:30 во внеслужебное время. Причиной взрыва стала "личная невнимательность и пренебрежение мерами безопасности военнослужащих", сообщается на странице "Десны" в Facebook.

"В результате один военнослужащий погиб, еще двое получили ранения различной степени тяжести. Также пострадала гражданская девушка, которая находилась в гостях у одного из военнослужащих. Сейчас она находится в тяжелом состоянии", – сказано в сообщении.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения и оказали необходимую помощь.

Взрыв произошел в военном общежитии "Десны". Фото - Facebook учебного центра

Учебный центр находится в поселке Десна Козелецкого района Черниговской области.

"В настоящее время на месте происшествия работает руководство Учебного центра, командование Сухопутных Войск, соответствующие должностные лица и следственная группа Национальной полиции Украины в Козелецком районе", – отметили в учебном центре.

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