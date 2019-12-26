"Россия принципиально включила в списки": организаторов кровавого теракта в Харькове могут отпустить из тюрьмы

Участниками нового обмена пленными между Киевом и ОРДЛО могут стать трое обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли 4 человек.

В частности, в список для обмена включены Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий, передает "Громадське".

В связи с этим прокурор Владимир Лымарь попросил суд отпустить подозреваемых из-под стражи под личное обязательство.

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены Башлыков, Дворников и Тетюцкий", – сказал он.

До этого прокурор говорил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, но попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.

Сторона потерпевших выступает против обмена. "Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта", – заявил адвокат Олег Головков.

Указывается, что суд объявит приговор в субботу, 28 декабря.

Подозреваемые в теракте в Харькове Facebook Андрея Цаплиенко

Напомним:

22 февраля 2015-го во время проведения патриотического шествия возле Дворца спорта в Харькове произошел взрыв, в результате которого погибли двое человек и были ранены 11. Впоследствии двое скончались в больнице.

По факту преступления органом досудебного расследования было возбуждено уголовное дело по статье 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).

Как сообщал OBOZREVATEL, о том, что Россия включила в списки на обмен Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, стало известно еще в сентябре. Именно их подозревают в организации теракта.

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