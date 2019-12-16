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16 декабря • обновлено в 19:49
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Били металлическим прутом: на Волыне напали на депутата

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В понедельник, 16 декабря, в Нововолынске Волынской области жестоко избили депутата городского совета.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ Национальной полиции в регионе. Отмечается, что инцидент произошел около 13:00 на улице Кобзаря.

По данным правоохранителей, во время конфликта неизвестный причинил депутату телесные повреждения металлическим прутом.

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На Волыне депутата избили металлическим прутом

На Волыне депутата избили металлическим прутом

news.mspravka.info

На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа и руководство Нововолинского отделение полиции. Пострадавшего отправили на обследование в больницу.

Следователи квалифицировали это событие по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство, совершенное с применением предмета, специально приспособленного или заранее заготовленного для нанесения телесных повреждений).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный депутат от фракции "Слуга народа" Михаил Ананченко заявил, что двое мужчин в балаклавах избили его на улице. Как выяснилось, нападение оказалось спецоперацией СБУ.

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Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
депутат
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