В Новой Каховке мужчина поджег квартиру, огонь охватил всю пятиэтажку. Фото и видео
В Новой Каховке Херсонской области 5 июля произошел масштабный пожар в жилой пятиэтажке.
Огонь в доме по ул. Букина, 20 разгорелся около 15:00, передает novakahovka.city (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
В областном управлении ГосЧС сообщили, что людей из дома эвакуировали, пострадавших обнаружено не было. Пожар был локализован в 16:16.
Жители города написали в соцсетях, что сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крышу.
Предварительно, квартиру на последнем этаже поджег мужчина, который поссорился со своей женой. Подозреваемого задержали.
По словам очевидцев, полицейские сняли с крыши мужчину в шортах и повезли в участок.
По данным журналистов, свою вину он признал. Возможно, во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.
На месте происшествия работали 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГосЧС Юрием Гатиловым.
Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева на Воздухофлотском проспекте ранее вспыхнул масштабный пожар.