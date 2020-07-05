В Новой Каховке мужчина поджег квартиру, огонь охватил всю пятиэтажку. Фото и видео

Дарья Дурова Расследования 16:49, 5.07.2020 Обновлено: 18:03, 5.07.2020

В Новой Каховке Херсонской области 5 июля произошел масштабный пожар в жилой пятиэтажке.

Огонь в доме по ул. Букина, 20 разгорелся около 15:00, передает novakahovka.city (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

В областном управлении ГосЧС сообщили, что людей из дома эвакуировали, пострадавших обнаружено не было. Пожар был локализован в 16:16.

Пожар в Новой Каховке.
novakahovka.city

Жители города написали в соцсетях, что сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крышу.

Предварительно, квартиру на последнем этаже поджег мужчина, который поссорился со своей женой. Подозреваемого задержали.

Пожар в Новой Каховке.
novakahovka.city
Пожар в Новой Каховке.
novakahovka.city

По словам очевидцев, полицейские сняли с крыши мужчину в шортах и повезли в участок.

По данным журналистов, свою вину он признал. Возможно, во время инцидента подозреваемый находился в состоянии алкогольного опьянения.

Подозреваемый.
Скриншот
Подозреваемый.
Скриншот
instagram.com/nova_kakhovka_gram
instagram.com/nova_kakhovka_gram

На месте происшествия работали 7 отделений пожарно-спасательных подразделений области и 25 человек личного состава во главе с заместителем начальника ГУ ГосЧС Юрием Гатиловым.

ks.dsns.gov.ua
ks.dsns.gov.ua
Пожар в Новой Каховке

Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева на Воздухофлотском проспекте ранее вспыхнул масштабный пожар.

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