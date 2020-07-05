В Новой Каховке пожар охватил пятиэтажку. Фото и видео

В Новой Каховке Херсонской области 5 июля произошел масштабный пожар в жилой пятиэтажке.

Огонь в доме по ул. Букина, 20 разгорелся в 15:00, передает novakahovka.city (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Жители города написали в соцсетях, что сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крышу.

Пожар в Новой Каховке. novakahovka.city

Предварительно, квартиру на последнем этаже поджег мужчина, который поссорился со своей женой. Подозреваемого задержали.

Пожар в Новой Каховке. novakahovka.city

Пожар в Новой Каховке. novakahovka.city

Пожар в Новой Каховке

Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева на Воздухофлотском проспекте ранее вспыхнул масштабный пожар.