В Новой Каховке пожар охватил пятиэтажку. Фото и видео
Пожар в Новой Каховке.
В Новой Каховке Херсонской области 5 июля произошел масштабный пожар в жилой пятиэтажке.
Огонь в доме по ул. Букина, 20 разгорелся в 15:00, передает novakahovka.city (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Жители города написали в соцсетях, что сначала пожар произошел в одной из квартир, затем пламя перекинулось на шиферную крышу.
Пожар в Новой Каховке. novakahovka.city
Предварительно, квартиру на последнем этаже поджег мужчина, который поссорился со своей женой. Подозреваемого задержали.
Пожар в Новой Каховке. novakahovka.city
Пожар в Новой Каховке. novakahovka.city
Пожар в Новой Каховке
Как писал OBOZREVATEL, в Соломенском районе Киева на Воздухофлотском проспекте ранее вспыхнул масштабный пожар.
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