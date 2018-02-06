В ночном клубе Бердичева 18-летнему парню переломали позвоночник

В Бердичеве Житомирской области 18-летний парень Денис Лищинский получил перелом позвоночника после конфликта с охраной ночного клуба.

Об этом передает ТСН.

По словам пациента травматологического отделения бердичевской больницы, его избили охранники заведения после отказа снять верхнюю одежду при входе.

Пострадавший говорит, что в клубе отдыхал с друзьями, а когда вышел на улицу, то войти в помещение снова ему не позволили охранники, начав требовать снять куртку. Денис утверждает, что в зале было много людей в верхней одежде - этим он якобы мотивировал свой отказ выполнять требования охраны.

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"Ну, они не хотели объяснять. Я не заметил – меня кто-то ударил, и я вылетел за дверь клуба, упал и сильно ударился о ступеньки", - отметил потерпевший.

Врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника.

"Это серьезная травма. Постельный режим месяц-полтора, а потом корсет надо носить", - заявил травматолог городской больницы Петр Чирка.

В ночной клуб журналисты не попали, потому что он закрыт, но внутри разглядели объявление о запрете входить в верхней одежде и просьбу пользоваться гардеробом. Владелец заведения отказался встречаться, охранникам клуба общаться со СМИ также не позволил, но по телефону заявил, что его люди парня не били – лишь вытолкали из зала, а на улице тот мог упасть сам.

"Его не пустили в зал. Человек был нетрезв, в травмпункте зафиксировали, что у него не было никаких побоев. Вы понимаете, оказывается, что четыре мужчины били, и ни одного синяка нет", - сказал владелец клуба Виталий Витусевич.

Полиция открыла уголовное производство по статье о нанесении легких телесных повреждений, и теперь опрашивает свидетелей. От владельца клуба будут требовать предоставить видео с камер наблюдения.

"В настоящее время еще рано говорить, что за инцидент был, и кто спровоцировал конфликт, потому что заявление только поступило, и другая сторона еще не предоставила своих показаний", - объяснила руководитель отдела коммуникации управления полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Родители пострадавшего требуют компенсации у владельца развлекательного заведения за лечение сына.

"Что-то не понравилось, не понравилась эта курточка – выведи его. Не хочет выходить – вызови полицию, пусть они его заберут. Но методы рукоприкладства – это неправильно и несправедливо", - сетует мама Дениса Виктория Клапишевская.

"Спина – очень острая, невыносимая боль. Всю ночь не спал, очень болит", - говорит Денис Лещинский, который уже двое суток прикован к кровати.

Как писал "Обозреватель", в Сумах охранники ночного клуба зверски избили 22-летнего парня.