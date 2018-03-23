В Николаевском СИЗО умер фигурант дела "Мультика": все подробности

В пятницу, 23 марта, в камере Николаевского СИЗО нашли мертвым фигуранта дела криминального авторитета Михаила Титова, известного как "Мультик", Дмитрия Леонова.

Сокамерники не смогли разбудить его утром и позвали сотрудников изолятора. Прибывший на место врач вызвал медиков, которые констатировали смерть. По их версии, причиной мог стать отрыв тромба, к тому же признаков насильственной смерти не было. Об этом сообщает "Преступности.Нет".

По словам адвоката Михаила Титова Сергея Войченко, сторона защиты не единожды сообщала о состоянии здоровья Леонова, однако работники прокуратуры игнорировали эти данные.

Дмитрий Леонов

"Ответственность за эту смерть полностью несут работники Донецкого отдела прокуратуры Николаевской области и судьи Жовтневого суда города Мариуполя, Апелляционный суд Донецкой области. Судебная система, которая убивает человека, который незаконно содержался за решеткой. Защита неоднократно подавала ходатайство об изменении, подавал на всех продолжениях о состоянии его здоровья, причем прокуроры вставали и улыбаясь рассказывали, что вылечат в тюрьме", – сообщил адвокат.

По его словам, состояние у подзащитного ранее ухудшилось.

"У меня на руках есть вывод об ухудшении состояния здоровья Титова Михаила Николаевича. И мы подозревали, еще когда 17 числа, в субботу, наших клиентов сюда привезли, я заявил о том, что нам поступала информация о возможных провокациях относительно наших клиентов. Мы об этом открыто заявили. Ни один из руководителей правоохранительных органов палец об палец не ударил. И вот последствия сегодня – первый труп. Здоровье Титова также ухудшается. Они хотят его сделать следующим, и концы в воду", – сказал Войченко.

Кроме того, он озвучил результаты экспертизы, которая показала, что Леонов умер еще 22 марта. Причина смерти и диагноз будут известны позже, так как еще будут проводиться дополнительные анализы. Адвокат уверен, что при домашнем аресте фигурант дела не умер бы.

Войченко также рассказал, что прокуратура давила на Леонова. По его словам, сторона защиты неоднократно подавала доказательства суду, что Леонов на момент инкриминируемого преступления с семьей был на Западной Украине. Адвокаты просили отпустить его под домашний арест и акцентировали внимание на состоянии здоровья.

19 марта сторона защиты подала ходатайство об изменении меры пресечения. По мнению Войченко, прокуратура намеренно отправила Леонова в Николаев, чтобы якобы сорвать заседание, которое должно было состояться 30 марта. Адвокаты будут настаивать, чтобы производство не закрывалось из-за смерти подозреваемого.

"С субботы ни одного следственного действия не было проведено. Никому Леонов не был нужен. Задача была одна, чтобы Леонов не вышел из СИЗО, потому что он не согласился на их условия, - заявил Войченко.

Тем временем, в пресс-службе областной прокуратуры заявили, что в связи со смертью Леонова начато уголовное производство.

"В связи со смертью Леонова Центральным отделом полиции начато уголовное производство по части 1 статьи 115 ("Умышленное убийство") Уголовного кодекса Украины, а также с целью проверки законности исполнения служебных обязанностей сотрудниками указанного учреждения начато уголовное производство по части 2 статьи 367 ("Служебная халатность") Уголовного кодекса Украины, расследование которого поручено Следственному управлению Главного управления Нацполиции в области. Процессуальное руководство осуществляется группой прокуроров из числа опытных и квалифицированных работников", - заявили в ведомстве.

Как сообщал "Обозреватель", 29 августа в Николаеве прошли массовые обыски у депутатов городского совета и местных предпринимателей. Были задержаны пятеро участников организованной преступной группировки. Злоумышленники контролировали местные политсилы и непосредственно влияли на принятие решений должностными лицами.

Среди задержанных был Титов. 1 сентября суд Мариуполя постановил арестовать на 2 месяца без права внесения залога Титова и бизнесмена Алексея Пелипаса.