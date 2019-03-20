В Николаевской области застрелили чиновника: все подробности

В Николаевской области убили главу поселкового совета в Березнеговатском районе.
В пресс-службе полиции региона сообщили, что труп с огнестрельной раной обнаружили в авто чиновника.
"20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в районе пгт Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки", – сказано в сообщении.
В полиции отметили, что умершим оказался председатель поселкового совета в Березнеговатском районе. Также в машине нашли принадлежащее погибшему помповое ружье.
Согласно сайту Березнеговатского поселкового совета, его главой является Клеветенко Владимир Васильевич.
Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты, устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о предоставлении квалификации.
Клеветенко Владимир
Скриншот
Клеветенко Владимир
Скриншот
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