В Николаевской области застрелили чиновника: все подробности

В Николаевской области убили главу поселкового совета в Березнеговатском районе.

В пресс-службе полиции региона сообщили, что труп с огнестрельной раной обнаружили в авто чиновника.

"20 марта в полицию поступило сообщение о том, что в районе пгт Березнеговатое Николаевской области на обочине дороги обнаружен перевернутый автомобиль Chevrolet, в котором находится тело водителя с огнестрельным ранением в область грудной клетки", – сказано в сообщении.

В полиции отметили, что умершим оказался председатель поселкового совета в Березнеговатском районе. Также в машине нашли принадлежащее погибшему помповое ружье.

Согласно сайту Березнеговатского поселкового совета, его главой является Клеветенко Владимир Васильевич.

Сейчас на месте трагедии работает следственно-оперативная группа отдела полиции и эксперты, устанавливаются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о предоставлении квалификации.

Клеветенко Владимир Скриншот

Клеветенко Владимир Скриншот

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