В Николаевской области мужчина развращал малолетнюю внучку

В Николаевской области сотрудники полиции задержали 66-летнего мужчину за совершение развратных действий в отношении девятилетней внучки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Полицейские сообщили, что 1 сентября к ним обратилась жительница Очаковского района с сообщением о том, что стала свидетелем совершения действий сексуального характера ее мужем относительно девятилетней внучки.

По словам девочки, подобное происходило неоднократно.

Ребенок – сирота, и находится на воспитании бабушки и деда.

Следователи задержали нетрезвого пенсионера в порядке статьи 208 УПК. В ближайшее время суд будет избирать ему меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины ("Развращение") и проводится расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине правоохранители Красноградского отдела полиции разоблачили мужчину, который развратил двух несовершеннолетних парней.