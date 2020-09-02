В Николаевской области мужчина развращал малолетнюю внучку
В Николаевской области сотрудники полиции задержали 66-летнего мужчину за совершение развратных действий в отношении девятилетней внучки.
Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.
Полицейские сообщили, что 1 сентября к ним обратилась жительница Очаковского района с сообщением о том, что стала свидетелем совершения действий сексуального характера ее мужем относительно девятилетней внучки.
По словам девочки, подобное происходило неоднократно.
Ребенок – сирота, и находится на воспитании бабушки и деда.
Следователи задержали нетрезвого пенсионера в порядке статьи 208 УПК. В ближайшее время суд будет избирать ему меры пресечения.
По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины ("Развращение") и проводится расследование.
Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине правоохранители Красноградского отдела полиции разоблачили мужчину, который развратил двух несовершеннолетних парней.