МоваЯзык

Топ-темы:

В Николаевской области мужчина развращал малолетнюю внучку

Борис Бондарь
Борис Бондарь
Расследования
786
В Очаковском районе полицейские задержали мужчину, который развращал свою внучку

В Очаковском районе полицейские задержали мужчину, который развращал свою внучку. ГУ Нацполции в Николаевской области

В Николаевской области сотрудники полиции задержали 66-летнего мужчину за совершение развратных действий в отношении девятилетней внучки.

Об этом сообщили в отделе коммуникации Главного управления Нацполции в Николаевской области.

Полицейские сообщили, что 1 сентября к ним обратилась жительница Очаковского района с сообщением о том, что стала свидетелем совершения действий сексуального характера ее мужем относительно девятилетней внучки.

По словам девочки, подобное происходило неоднократно.

Ребенок – сирота, и находится на воспитании бабушки и деда.

Следователи задержали нетрезвого пенсионера в порядке статьи 208 УПК. В ближайшее время суд будет избирать ему меры пресечения.

По данному факту начато уголовное производство по части 2 статьи 156 Уголовного кодекса Украины ("Развращение") и проводится расследование.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Харьковщине правоохранители Красноградского отдела полиции разоблачили мужчину, который развратил двух несовершеннолетних парней.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

УкраинаНиколаевНациональная полиция Украины
Почему вы можете доверять OBOZREVATEL
Поделиться в Facebook
  2. Расследования