В Николаеве заключенный зашил себе рот перед судом

В Николаеве заключенный СИЗО Юрий Богомятков, обвиняемый в нападении на мастера спорта по пауэрлифтингу Владислава Гуртовенко, зашил себе рот перед судебным заседанием.

Как сообщает местное издание "Новости N", 12 июня в Центральном районном суде города проходило предварительное судебное заседание по делу. О том, что Богомятков сделал с собой, стало известно лишь после того, как его под конвоем доставили в суд.

Адвокат подозреваемого заявила, что из-за состояния здоровья ее подзащитного заседание проводить нельзя — помимо зашитого рта, обвиняемый страдает от объявленной неделю назад голодовки.

Когда судья спросил обвиняемого, может ли он принимать участие в процессе, тот отрицательно помахал головой.

В свою очередь прокурор настаивал на том, что заседание следует продолжать, поскольку Богомятков зашил рот себе умышленно, чтобы затянуть дело, и напомнил, что 24 июня истекает срок его содержания под стражей.

Мнение прокурора поддержал также и потерпевший Владислав Гуртовенко, однако, судья решил перенести судебное заседание.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе заключенный колонии устроил поножовщину.