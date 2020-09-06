В Николаеве возле реки нашли тело мужчины, а в его доме обнаружили еще один труп. Полиция Николаевской области

В Николаеве, на территории микрорайона Варваровка, обнаружили тела двух мужчин.

Как написала пресс-служба полиции Николаевской области на своем сайте, у обоих погибших эксперты обнаружили травмы головы и другие телесные повреждения (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Так, 58-летнего николаевца нашли мертвым на берегу реки граждане, а тело другого мужчины в его доме – полицейские. Вторым погибшим оказался 59-летний знакомый хозяина здания. По словам соседей, оба вели антисоциальный образ жизни.

В Николаеве, на территории микрорайона Варваровка, обнаружили тела двух мужчин. Полиция Николаевской области

Причины смерти мужчин установит судебно-медицинская экспертиза. Отмечается, что оперативники работают над выяснением обстоятельств гибели граждан и поиском лиц, причастных к трагическим событиям.

По указанным фактам следователи Следственного управления ГУНП в Николаевской области начали уголовное производство по п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 УК "Умышленное убийство двух или более лиц". Санкция статьи предусматривает до пятнадцати лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, в озере Редькино, что в Оболонском районе Киева, обнаружили тело молодого человека.

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