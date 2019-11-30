В Николаеве военный пытался угнать авто с чужой женой

В Николаеве военный угнал служебный автомобиль, а после пытался выкрасть Mercedes с женщиной внутри.

Об этом сообщает ГУ НПУ Николаевской области, происшествие случилось в пятницу, 29 ноября.

Установлено, что к владельцу иномарки подошел незнакомец и попросил помочь завести с буксира его Chevrolet Niva. Мужчина согласился и пошел к авто, в это время угонщик ворвался в салон немецкого авто и пытался уехать.

В это время в салоне авто была жена пострадавшего, которая начала выталкивать злоумышленника с сиденья водителя, однако автомобиль уже начал движение. Но владелец авто успел остановить машину, помешав угонщику уехать.

После этого мужчина вытащил из авто незнакомца, который начал убегать с места происшествия, оставив Chevrolet Niva.

Полиция задержала подозреваемого через несколько часов. Им оказался неоднократно судимый 42-летний военнослужащий, который утром также угнал служебный Chevrolet Niva, а когда в нем кончилось горючее, решил похитить Mercedes.

По данному факту полицейские начали уголовное производство по ч. 1 ст. 289 УК. К Ему грозит наказание от штрафа до лишения свободы на срок до пяти лет.

Угон авто Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, у военного прокурора в Одессе угнали элитное авто.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!