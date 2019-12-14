В Николаеве при странных обстоятельствах умерли дальнобойщики: еще 3 в больнице

В Николаеве в субботу, 14 декабря, в микрорайоне Варваровка умерли двое дальнобойщиков, еще трое водителей попали в больницу.

Все они употребляли алкоголь и еду в придорожном кафе на улице Одесское шоссе. Об этом сообщила пресс-служба полиции области.

Около 20:00 к копам поступило сообщение от врачей о смерти 54-летнего дальнобойщика. Во время осмотра грузового автомобиля обнаружили мертвым и его 38-летнего напарника.

Также "скорая" забрала трех дальнобойщиков возрастом 33, 38 и 57 лет, один из них в тяжелом состоянии. Все водители преимущественно из Винницкой и Черниговской областей.

Предварительно со слов свидетелей установлено, что мужчины употребляли алкоголь и кушали в придорожном кафе. Образцы продуктов питания и спиртных напитков будут направлены на экспертизу.

Полиция начала уголовное производство по статье 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство"), как того требует процедура в подобных случаях. Обстоятельства и причины трагедии устанавливаются.

Иллюстрация. Дальнобойщики Конкурент

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно в Николаеве 11-летний мальчик выбросился из окна 9-го этажа из-за нежелания делать домашнее задание.

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