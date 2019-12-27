В Николаеве умер мужчина после спора в облсовете: появилось видео стычки

В сети появилось видео спора под стенами Николаевского облсовета, после которого один из его инициаторов скончался.

Также мужчина, который представлял вторую сторона перепалки, рассказал о причинах и подробностях конфликта, пишут "Новости N" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

По словам рассказчика, 25 декабря по окончании сессии облсовета жительница села Новопетровское Новоодесского района схватила его за одежду и начала тянуть из кабинета на улицу, объясняя это тем, что ей необходимо поговорить.

"Идя по лестнице она настойчиво требовала, чтобы я предоставил ей объяснения относительно своей позиции по созданию ОТО. Я ей сообщил, что свое мнение изложил в исковом заявлении в административный суд и объяснения буду предоставлять непосредственно суду. Дойдя уже до выхода, моя односельчанка продолжала давить на меня с целью получения объяснений. В это время мы уже переступили порог и я ей сообщил, что "в соответствии с частью 1 статьи 19 Конституции Украины, я не обязан давать тебе объяснений", – рассказывает мужчина.

После этого к нему начал цепляться незнакомый человек из-за того, что он обратился к женщине на "ты". Кроме того, он начал угрожать оппоненту физической расправой, а также нецензурно ругался и оскорблял.

"Почувствовав себя в опасности, я включил мобильный телефон и начал фиксировать события на видео, отойдя в сторону. В это время моя односельчанка начала от меня требовать, чтобы я спрятался, мотивируя это тем, что у ее друга есть какая-то справка о том, что он ветеран войны и ему за его действия ничего не будет", – вспоминает мужчина.

Мужчина, который затеял спор и умер после него (справа) Скриншот видео

Он уточнил, что неизвестный начал к нему проявлять агрессию и угрожать, поэтому ему пришлось обратиться за помощью к сотрудникам полиции, которые в то время находились на первом этаже в помещении облсовета. Всех участников конфликта на двух патрульных автомобилях доставили в райотдел полиции.

"Прибыв в отдел полиции, моя односельчанка вместе со своим другом зашли примерно через полминуты за нами, дальше меня сопроводили к участковому инспектору для дачи объяснений. Приблизительно через полчаса я вышел из отдела полиции и у входа уже стояла карета скорой помощи, но что произошло мне было неизвестно", – говорит очевидец.

"О том, что этот неизвестный мне мужчина скончался, мне стало известно примерно через полтора-два часа, когда я вновь посетил отдел полиции, чтобы получить талон о регистрации своего заявления. Тогда работник полиции, выдавая мне талон, одновременно сообщила мне о том, что полиция не сможет привлечь к ответственности этого человека в связи с его смертью", – подытожил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в полиции рассказали, что мужчина, который впоследствии умер, стал жаловаться на плохое самочувствие, когда приехал в участок. Ему вызвали скорую, однако по дороге в больницу он скончался.

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