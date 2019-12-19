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19 декабря • обновлено в 13:08
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В Николаеве таксист обстрелял пассажира: все подробности

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В Николаеве водитель такси устроил стрельбу из-за конфликта с пассажиром, в результате которого тот получил непроникающее ранение в область живота.

Инцидент произошел вечером 18 декабря, о нем правоохранителям рассказала жена пострадавшего. Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Николаевской области.

По словам женщины, у подъезда дома ее муж сделал замечание водителю такси через его неадекватное поведение, после чего между ними возникла ссора.

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В Николаеве таксист обстрелял пассажира из-за конфликта

В Николаеве таксист обстрелял пассажира из-за конфликта

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"Во время конфликта таксист достал из автомобиля, предварительно, пистолет травматического действия и выстрелил. Пострадавшего мужчину доставили в медицинское учреждение с непроникающим ранением в область живота", – говорится в сообщении.

Отмечается, что 32-летнего таксиста доставили в отделение полиции, где сейчас он дает показания. Зарегистрированное на него оружие изъято для направления на экспертное исследование.

Правоохранители квалифицировали событие по ч. 4 ст. 296 УК (хулиганство), ему грозит до семи лет лишения свободы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черкассах местные таксисты заблокировали автомобиль новой службы такси. Они угрожали водителю и обвиняли его в демпинге.

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Автор
Дина Баронова
Тема
Криминал
Место
Украина Николаев
Теги
стрельба Конфликт расследование
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