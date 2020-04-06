В Николаеве стреляли в криминального авторитета "Мультика"

В Николаеве выстрелом в голову ранили бизнесмена Михаила Титова, который также известен по прозвищу "Мультик".

Как сообщает OBOZREVATEL, стрельба произошла в во дворе офисного центра "Техноконтракт" в центре города.

Местное издание "Новости-N" пишет, работники автомойки услышали несколько выстрелов и выбежали на улицу. Перед зданим они увидели лежащего в луже крови на асфальте человека. Раненого срочно на частном авто доставили в местную больницу.

Стрельба в Николаеве

Сообщается, что стрелявший скрылся на автомобиле темного цвета с европейскими номерами регистрации. В городе объявлен план "Перехват".

На данный момент на месте преступления работают полицейские, проводятся следственные действия. На месте происшествия также найдены несколько гильз калибра 9 мм.

Стрельба в Николаеве

В ГУ НПУ Николаевской области сообщили, что начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч.1 ст. 115 "Покушение на умышленное убийство" УК. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от семи до пятнадцати лет.

В Николаеве стреляли в Михаила Титова

В Николаеве стреляли в Михаила Титова

В Николаеве стреляли в Михаила Титова

В Николаеве стреляли в Михаила Титова

В Николаеве стреляли в Михаила Титова

В Николаеве стреляли в Михаила Титова

В Николаеве стреляли в Михаила Титова

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