В Николаеве школьница избила сверстницу из-за 5 тыс. грн: все подробности

В Николаеве школьница избила сверстницу из-за долга в 5 тыс. гривен.

Об этом сообщает администрация Центрального района города в Facebook. "Между двумя подругами, несовершеннолетними ученицами школы, возник конфликт из-за финансового долга, который не вернула девушка. По словам заемщицы, ее избил отец и выгнал из дома, поэтому ей нужны были средства для жизни. Их она одолжила у сверстницы. По договоренности уже через месяц она должна была вернуть долг", – говорится в сообщении.

После того, как девушке напомнили о задолженности, она предложила вместо денег отдать подруге мамины золотые украшения, на что получила отказ.

"Журнал Житомира"

По словам пострадавшей, они договорились встретиться возле школы, чтобы поговорить и закрыть вопрос по долгу. Но на встречу юная должница пришла еще с двумя подругами, после чего произошла драка, в ходе которой девушка получила многочисленные синяки и ушибы.

Непонятным образом у пострадавшей оказался мобильный телефон нападавшей и она сразу после инцидента позвонила ее отцу и обо всем рассказала.

О ситуации сообщили в полицию. Кроме указанного инцидента, также определяют, где несовершеннолетняя взяла указанную сумму денег.

Сейчас пострадавшая и нападавшая находятся на контроле службы по делам детей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в школе поселка Новоалексеевка на Херсонщине двое десятилетних школьников избили сверстницу после уроков до такой степени, что ее пришлось госпитализировать.

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