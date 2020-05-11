В Николаеве в понедельник, 11 мая, 86-летняя пенсионерка выбросилась со своего балкона на 6 этаже. От полученных травм она погибла на месте.

Как рассказали порталу "Новости N" очевидцы, на протяжении всего карантина родственники не выпускали женщину на улицу, так как она попадала в группу риска COVID-19.

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В Николаеве из окна выбросилась пенсионерка Коллаж

Инцидент произошел днем в доме по улице Генерала Карпенко, 42. Соседи утверждают, что у погибшей были проблемы с памятью.

В день трагедии родственники пенсионерки отправились в магазин и закрыли дверь в квартире на замок. Когда вернулись домой, то не нашли женщину – она выбросилась с балкона.

На месте происшествия работала патрульная полиция и следственная группа Заводского райотдела.

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