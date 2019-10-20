В Николаеве произошло смертельное ДТП с полицейскими: фото

В Николаеве 19 октября автомобиль Opel Vectra с двумя сотрудниками полиции разбился в ДТП, один из полицейских погиб.

Как сообщает "ДТП Украины" в Facebook, погибшим оказался патрульный 2-го батальона управления патрульной полиции Николаевской области сержант Игорь Озеров.

Поздним вечером 19 октября он со своим товарищем патрульным Сергеем Афанасьевым ехали на собственном авто. Афанасьев не справился с управлением и попал в ДТП.

25-летний Игорь Озеров, который находился на пассажирском сидении, скончался, а его коллегу госпитализировали с травмами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября в Днепре в ДТП погиб сотрудник полиции. Его авто вылетело на встречную полосу, где на большой скорости протаранило три машины. Полицейский скончался на месте, еще четверых человек госпитализировали.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!