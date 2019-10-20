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20 октября • обновлено в 14:28
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В Николаеве произошло смертельное ДТП с полицейскими: фото

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В Николаеве 19 октября автомобиль Opel Vectra с двумя сотрудниками полиции разбился в ДТП, один из полицейских погиб.

Как сообщает "ДТП Украины" в Facebook, погибшим оказался патрульный 2-го батальона управления патрульной полиции Николаевской области сержант Игорь Озеров.

Поздним вечером 19 октября он со своим товарищем патрульным Сергеем Афанасьевым ехали на собственном авто. Афанасьев не справился с управлением и попал в ДТП.

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25-летний Игорь Озеров, который находился на пассажирском сидении, скончался, а его коллегу госпитализировали с травмами.

Как сообщал OBOZREVATEL, 19 октября в Днепре в ДТП погиб сотрудник полиции. Его авто вылетело на встречную полосу, где на большой скорости протаранило три машины. Полицейский скончался на месте, еще четверых человек госпитализировали.

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Место
Украина Николаев
Теги
ДТП ДТП полицейский полиция
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Часиков IGOist
Часиков IGOist
Оно не трагическое, оно закономерное
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