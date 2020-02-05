В Николаеве полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников и поплатился: видеофакт

В Николаеве сотрудник полиции во время встречи одноклассников обокрал четырех своих школьных товарищей и поплатился местом в правоохранительных органах.

Об этом со ссылкой на участников мероприятия пишет "Преступности.НЕТ". Появилось также подтверждающее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 1 февраля. Бывшие одноклассники собрались в одном из заведений в Центральном районе Николаева.

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В Николаеве полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников

В разгар вечеринки несколько человек обнаружили, что из их сумок пропали деньги – всего около 4,5 тысяч грн. Пострадавшие тут же вызвали на место происшествия полицейских, а также обратились к персоналу заведения. Через некоторое время менеджер ресторана предоставил видео с камер наблюдения.

Оказалось, что за пустым столом, пока все ушли танцевать, сидел один из участников встречи. На кадрах видно, как мужчина держит руку недалеко от женской сумки, выжидает удобного момента, а потом утаскивает сумку под стол. Далее достает кошелек, забирает из него деньги, а потом возвращает сумку на место.

На другом фрагменте видео можно заметить, как мужчина таким же способом обрабатывает уже другую сумку. При этом к столу возвращаются его товарищи и он пытается как можно незаметнее вернуть сумку на диван, положив ее у себя за спиной.

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников Скриншот с видео

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников Скриншот с видео

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников Скриншот с видео

После просмотра видео всем стало понятно, кто виновник. Мужчина начал всячески извиняться перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Те взамен согласились не писать заявления относительно одноклассника.

При этом другие посетители заведения рассказали, что видели мужчину, который смывал деньги в унитаз в туалете.

В полиции Николаевской области подтвердили, что на линию 102 поступал вызов о краже денег в этом заведении, но прибывшим патрульным граждане сказали, что инцидент исчерпан и они не будут писать заявление. После этого патрульные покинули помещение.

Как выяснили СМИ, человек на видео очень похож на действующего сотрудника полиции, майора Антона Симакова. В частности, в соцсетях его отметили на фото компании, которая отдыхала 1 февраля в заведении, где произошел инцидент.

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников Преступности.НЕТ

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников Преступности.НЕТ

В полиции эту информацию подтвердили. Старшего инспектора управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области Симакова уволили за позорное поведение.

"Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат звание полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан", – возмутились коллеги Симакова.

В Патрульной полиции Николаева также отреагировали. Из-за старого фото Симакова в форме патрульного уточнили, что их ряды он покинул еще в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе полицейский слил в сеть разговоры коллег о коррупции.

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