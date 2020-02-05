Главная Новости
7 февраля • обновлено в 07:41
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников и поплатился: видеофакт

22.1т
Читать материал на украинском

В Николаеве сотрудник полиции во время встречи одноклассников обокрал четырех своих школьных товарищей и поплатился местом в правоохранительных органах.

Об этом со ссылкой на участников мероприятия пишет "Преступности.НЕТ". Появилось также подтверждающее видео (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что инцидент произошел вечером в субботу, 1 февраля. Бывшие одноклассники собрались в одном из заведений в Центральном районе Николаева.

Новости
На Днепропетровщине полицейский наколол собаку на вилы и бросил в костер

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников на встрече выпускников

В разгар вечеринки несколько человек обнаружили, что из их сумок пропали деньги – всего около 4,5 тысяч грн. Пострадавшие тут же вызвали на место происшествия полицейских, а также обратились к персоналу заведения. Через некоторое время менеджер ресторана предоставил видео с камер наблюдения.

Оказалось, что за пустым столом, пока все ушли танцевать, сидел один из участников встречи. На кадрах видно, как мужчина держит руку недалеко от женской сумки, выжидает удобного момента, а потом утаскивает сумку под стол. Далее достает кошелек, забирает из него деньги, а потом возвращает сумку на место.

На другом фрагменте видео можно заметить, как мужчина таким же способом обрабатывает уже другую сумку. При этом к столу возвращаются его товарищи и он пытается как можно незаметнее вернуть сумку на диван, положив ее у себя за спиной.

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

Скриншот с видео

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

Скриншот с видео

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

Скриншот с видео

После просмотра видео всем стало понятно, кто виновник. Мужчина начал всячески извиняться перед пострадавшими и пообещал вернуть все деньги. Те взамен согласились не писать заявления относительно одноклассника.

При этом другие посетители заведения рассказали, что видели мужчину, который смывал деньги в унитаз в туалете.

В полиции Николаевской области подтвердили, что на линию 102 поступал вызов о краже денег в этом заведении, но прибывшим патрульным граждане сказали, что инцидент исчерпан и они не будут писать заявление. После этого патрульные покинули помещение.

Как выяснили СМИ, человек на видео очень похож на действующего сотрудника полиции, майора Антона Симакова. В частности, в соцсетях его отметили на фото компании, которая отдыхала 1 февраля в заведении, где произошел инцидент.

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

Преступности.НЕТ

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

В Николаеве полицейский обокрал одноклассников

Преступности.НЕТ

В полиции эту информацию подтвердили. Старшего инспектора управления организационно-аналитического обеспечения и оперативного реагирования ГУ НП в Николаевской области Симакова уволили за позорное поведение.

"Нам очень жаль, что такие люди еще встречаются среди нас, которые своими поступками порочат звание полицейского и перечеркивают кропотливую и трудную работу настоящих полицейских, которые ежедневно рискуют собственными интересами и даже жизнью, чтобы обеспечить правопорядок и безопасность для граждан", – возмутились коллеги Симакова.

В Патрульной полиции Николаева также отреагировали. Из-за старого фото Симакова в форме патрульного уточнили, что их ряды он покинул еще в 2016 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Одессе полицейский слил в сеть разговоры коллег о коррупции.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Автор
Ирина Кулинич
Место
Украина
Тег
Национальная полиция Украины
Поделиться в Facebook
19
Комментарии
47
81
Смешно
12
Интересно
89
Печально
61
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Свинов Xрюкан
Свинов Xрюкан
ограинзге мир
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Настоящий мент - даже на отдыхе не забывает о работе - чистить карманы граждан.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Кубанский Николай
Кубанский Николай
Ну это обыденно для окраинских голодранцев)))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2
Кубанский Николай
Кубанский Николай
Panchenko Anatoliy, нет, окраинский голодранец, это исключительно тебе .
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Panchenko Anatoliy
Panchenko Anatoliy
Кубанский Николай, Тебе виднее - голодранец.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
2

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги