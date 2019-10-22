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22 октября • обновлено в 20:35
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След привел в заброшенный склеп: в Николаеве нашли таинственный череп с запиской. Фото и видео 18+

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В Николаеве во вторник, 22 октября, правоохранители задержали мужчину, который жил в склепе и разносил по городу человеческие черепа.

Об этом информирует пресс-служба областной полиции. Уточняется, что 21 октября случайные прохожие увидели череп в урне для мусора возле остановки транспорта на перекрестке улицы Садовой и проспекта Центрального (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Череп отправили на экспертизу. По данному факту следователи начали уголовное производство, как того требует процедура в подобных случаях, – по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК.

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В ночь на 22 октября еще один череп рядом с запиской личного характера у своей квартиры нашла жительница Заводского района города. Женщина поняла, что такой "подарок" ей оставил знакомый, с которым у нее раньше были отношения.

27-летнего мужчину разыскали оперативники Заводского отдела полиции недалеко от церкви на улице Садовой. Он признался, что вынес из кладбища на Степной два черепа.

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

mk.npu.gov.ua

Оказалось, что там он устроил себе место для ночлега и временно жил просто в склепе. Когда на место прибыли сотрудники полиции, то увидели еще шесть черепов, которые задержанный разложил возле места захоронения.

Действия мужчины квалифицировали по признакам ч. 1 ст. 297 Уголовного кодекса – надругательство над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего.

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до лишения свободы на срок до трех лет.

Осторожно, кадры 18+

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

mk.npu.gov.ua

Фото с места инцидента

Фото с места инцидента

mk.npu.gov.ua

Как писал OBOZREVATEL, в марте на пустыре вблизи Дарницкого вокзала в Киеве были найдены человеческие останки.

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Тема
Криминал
Место
Украина Николаев
Теги
фотографии видео кладбище Национальная полиция Украины
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