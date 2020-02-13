В Николаеве патрульные попались на горячем при сбыте наркотиков: фото

В Николаеве сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили двух патрульных полицейских, которые сбывали наркотики.
Об этом сообщает в четверг, 13 февраля, пресс-служба Нацполиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что Департамент внутренней безопасности был извещен о том, что некоторые патрульные имеют отношение к торговле наркотическими средствами. Полицейских 24 и 27 лет уличили в сбыте в своем кругу.
В Николаеве патрульные попались на сбыте наркотиков
Пресс-служба Нацполиции
В результате детективы территориального управления Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.
Сотрудники ДВБ, ГБР и прокуратуры задержали подозреваемых сразу после того, как они продали очередную партию марихуаны. По месту жительства патрульных прошли обыски, а самих полицейских поместили в СИЗО.
В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок 6-10 лет.
В Николаеве патрульные торговали марихуаной
Пресс-служба Нацполиции
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове задержали оперуполномоченного сектора по борьбе с наркотиками и сотрудника полиции, которые сбывали наркотики судимым и зависимым людям. А на Черкасщине сотрудник исправительной колонии сбывал наркотики заключенным.
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