В Николаеве патрульные попались на горячем при сбыте наркотиков: фото

В Николаеве сотрудники внутренней безопасности Национальной полиции разоблачили двух патрульных полицейских, которые сбывали наркотики.

Об этом сообщает в четверг, 13 февраля, пресс-служба Нацполиции (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что Департамент внутренней безопасности был извещен о том, что некоторые патрульные имеют отношение к торговле наркотическими средствами. Полицейских 24 и 27 лет уличили в сбыте в своем кругу.

Новости Сотрудник одесского СИЗО продавал наркотики заключенным

В Николаеве патрульные попались на сбыте наркотиков Пресс-служба Нацполиции

В результате детективы территориального управления Государственного бюро расследований открыли уголовное производство по статье о незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Сотрудники ДВБ, ГБР и прокуратуры задержали подозреваемых сразу после того, как они продали очередную партию марихуаны. По месту жительства патрульных прошли обыски, а самих полицейских поместили в СИЗО.

В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок 6-10 лет.

В Николаеве патрульные торговали марихуаной Пресс-служба Нацполиции

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее во Львове задержали оперуполномоченного сектора по борьбе с наркотиками и сотрудника полиции, которые сбывали наркотики судимым и зависимым людям. А на Черкасщине сотрудник исправительной колонии сбывал наркотики заключенным.

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