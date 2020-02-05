Били ногами по голове: в Николаеве пассажиры автобуса развязали жестокую драку. Видео разборок

В Николаеве произошла драка в городском автобусе: двое парней жестоко избили пассажира за то, что тот сделал им замечание.

В конфликт вмешались пассажиры и контролер с водителем. После инцидента обидчики скрылись, их разыскивает полиция, говорится в сюжете ТСН (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Контролер Александр рассказал, что вечером во время рейса в автобус зашла компания парней и девушек. Они вели себя вызывающе, один из них беспрестанно кричал. Пассажир сделал замечание, после чего разгорелся конфликт.

Нападавшие били пассажира ногами по голове. Драку бросились разнимать женщины, а водитель остановил автобус и открыл дверь.

"Агрессивные очень. Все, что угодно, может быть у людей в кармане – гранаты или еще что-то. Я, чтобы обезопасить пассажиров, решил открыть двери и выпустить пассажиров", – рассказал водитель автобуса Виктор Колесник.

Драка в автобусе в Николаеве Скрин видео

Парни всей компанией сразу же убежали. "Описание граждан, которые, вероятно, наносили телесные повреждения, были переданы всем свободным патрулям. К сожалению, никого не нашли", – рассказал представитель патрульной полиции Николаева Виталий Душко.

Первую помощь пассажиру предоставил водитель. Потом пострадавшего забрала скорая. Сейчас мужчина дома на больничном, он написал заявление в полицию.

"Указанным лицам грозит наказание в виде штрафа или исправительных работ до одного года", – уточнила пресс-секретарь ГУ НП в Николаевской области Светлана Тараненко.

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