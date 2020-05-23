В Николаеве на территории школы нашли девочку в алкогольной коме. Фото

В Николаеве на территории школы № 10, расположенной по ул. Южной, обнаружили девочку-подростка в состоянии алкогольной комы.

Это случилось в субботу, 23 мая, передают "Новости N". В полицию поступило сообщение о том, что подростки в школе распивают спиртные напитки.

Прибывшие на место правоохранители нашли девочку примерно 15 лет, которая лежала на земле без сознания. Рядом с ней никого не было.

Школа № 10 в Николаеве Podrobnosti.mk.ua

Местные жители рассказали, что, увидев патрульный автомобиль, другие подростки разбежались.

На место выехала бригада скорой помощи, школьницу осмотрел врач. Пациентку экстренно доставили в областную детскую больницу по ул. Николаевской.

В больнице диагноз, поставленный врачом "скорой", подтвердился. Больная получает квалифицированную медицинскую помощь.

Девочка, впавшая в алкогольную кому Новости N

Как писал OBOZREVATEL, недавно в Вышгороде Киевской области 16-летний парень из автомата застрелил мужчину, еще один человек пострадал.

Убитый оказался ветераном АТО из батальона "Айдар" Игорем Корниенко, позывной "Корней".

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