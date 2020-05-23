В Николаеве на территории школы нашли девочку в алкогольной коме. Фото

В Николаеве на территории школы № 10, расположенной по ул. Южной, обнаружили девочку-подростка в состоянии алкогольной комы.
Это случилось в субботу, 23 мая, передают "Новости N". В полицию поступило сообщение о том, что подростки в школе распивают спиртные напитки.
Прибывшие на место правоохранители нашли девочку примерно 15 лет, которая лежала на земле без сознания. Рядом с ней никого не было.
Школа № 10 в Николаеве
Podrobnosti.mk.ua
Местные жители рассказали, что, увидев патрульный автомобиль, другие подростки разбежались.
На место выехала бригада скорой помощи, школьницу осмотрел врач. Пациентку экстренно доставили в областную детскую больницу по ул. Николаевской.
В больнице диагноз, поставленный врачом "скорой", подтвердился. Больная получает квалифицированную медицинскую помощь.
Девочка, впавшая в алкогольную кому
Новости N
Как писал OBOZREVATEL, недавно в Вышгороде Киевской области 16-летний парень из автомата застрелил мужчину, еще один человек пострадал.
Убитый оказался ветераном АТО из батальона "Айдар" Игорем Корниенко, позывной "Корней".
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!
Читайте все новости по теме "Школа" на OBOZREVATEL.