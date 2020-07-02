В Николаеве на похоронах жены депутата родные погибшей накинулись на вдовца с криками "Убийца!" – СМИ

В среду, 1 июля, в Николаеве во время похорон жены депутата местного облсовета Кристины Ивануны возник конфликт между мужем и родственниками покойной.

Как сообщает издание "Новости-N", ссылаясь на слова участников траурной церемонии, мать и брат погибшей якобы набросились на депутата Ивана Ивануну с криками "Убийца!".

"Близкие покойной накинулись на мужчину с такой яростью, что присутствующим никак не удавалось их оттащить. Многие утверждают, что в царившей неразберихе прозвучало несколько хлопков, похожих на выстрелы, однако, кто стрелял, и была ли вообще стрельба, так и осталось не выясненным", – написали в издании.

По информации СМИ, после того, как присутствующие смогли остановить конфликт, Ивануна покинул зал.

Как сообщал OBOZREVATEL, жена депутата Николаевского областного совета Игоря Ивануны погибла от выстрела в голову из травматического оружия. Сам мужчина заявил, что она совершила самоубийство.