В Николаеве на мусорном полигоне обнаружили расчлененную женщину: фото и видео 18+

В Николаеве на городском мусорном полигоне обнаружили расчлененные части тела женщины. Останки были найдены утром 2 апреля.

Территорию обследовали кинологи, эксперты и оперативники, сообщили в пресс-службе полиции в Николаевской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Обратились сотрудницы николаевского полигона твердых бытовых отходов с информацией о том, что нашли в мусоре фрагменты тела. Сотрудники следственно-оперативной группы нашли нижние конечности", – уточнили в полиции.

В Николаеве нашли останки женщины Novosti-N

Кроме ног, также были найдены некоторые внутренние органы, пишет местное СМИ "Преступности нет" со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей. Личность погибшей устанавливается.

В Николаеве нашли останки женщины Novosti-N

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве обнаружили труп пожилой женщины в заваленной мусором квартире. Спасателям пришлось несколько часов разгребать завалы, чтобы достать тело.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram