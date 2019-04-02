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В Николаеве на мусорном полигоне обнаружили расчлененную женщину: фото и видео 18+

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В Николаеве на городском мусорном полигоне обнаружили расчлененные части тела женщины. Останки были найдены утром 2 апреля.

Территорию обследовали кинологи, эксперты и оперативники, сообщили в пресс-службе полиции в Николаевской области (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Обратились сотрудницы николаевского полигона твердых бытовых отходов с информацией о том, что нашли в мусоре фрагменты тела. Сотрудники следственно-оперативной группы нашли нижние конечности", – уточнили в полиции.

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В Николаеве нашли останки женщины

В Николаеве нашли останки женщины

Novosti-N

Кроме ног, также были найдены некоторые внутренние органы, пишет местное СМИ "Преступности нет" со ссылкой на собственные источники среди правоохранителей. Личность погибшей устанавливается.

В Николаеве нашли останки женщины

В Николаеве нашли останки женщины

Novosti-N

Как писал OBOZREVATEL, в декабре в Киеве обнаружили труп пожилой женщины в заваленной мусором квартире. Спасателям пришлось несколько часов разгребать завалы, чтобы достать тело.

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Место
УкраинаНиколаев
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мазур Денис
мазур Денис
Цэ эвропа)))
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