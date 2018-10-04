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В Николаеве депутатов облили фекалиями: все подробности

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На сессии Николаевского городского совета радикально настроенные молодчики облили из бумажного стаканчика фекалиями депутата Владислава Ентина (Наш край).

При этом, содержимое попало также на Елену Киселеву (БПП) и Сергея Мотуза (Наш край), пишет местное издание Novosti-N.org.

Отмечается, что после этого депутаты погнались за обидчиком, при входе в зал завязалась потасовка, где радикально настроенные молодые люди ударили Мотуза по лицу.

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В Николаеве депутатов облили фекалиями
В Николаеве депутатов облили фекалиями
В Николаеве депутатов облили фекалиями
В Николаеве депутатов облили фекалиями
В Николаеве депутатов облили фекалиями
В Николаеве депутатов облили фекалиями
В Николаеве депутатов облили фекалиями
В Николаеве депутатов облили фекалиями

Также в холле перед сессионным залом Ентин угрожал нападавшим пистолетом, указывая, что у него есть официальное разрешение на оружие.

По словам депутата Киселевой, в происходящем виноват мэр города Александр Сенкевич, который "не способен организовать порядок в зале и нормальную работу".

После инцидента в заседании горсовета был объявлен перерыв.

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Позже стало известно, что молодой человек, обливший депутатов фекалиями, на входе был остановлен охранниками. Однако он заявил, что несет депутату кофе и его пропустили.

После произошедшего полиция увезла в райотдел двух подозреваемых в нападении на депутатов.

По информации СМИ, все молодчики относятся к общественной организации "Социал-национальная ассамблея". Все они предварительно прошли регистрацию на сессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве напали на депутата Киевского городского совета, лидера депутатской группы "Киевская команда" Сергея Гусовского.

Место
УкраинаНиколаев
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Добряков Добряк
Добряков Добряк
Умирает свидомый хохол и попадает в... ад (куда же еще). Там его черти помещают варится в котел в фекалиями, привычную для него среду , так сказать......
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
Цивилизованная европейскость сказывается
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Добряков Добряк
Добряков Добряк
Не могу в это поверить , что некогда образованной цивилизованной стране сейчас рулит хуторянское рагулье, которое как в своем хлеву, кидается в людей какахами. Нормальные украинцы, АУ, вы где??????
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