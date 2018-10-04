В Николаеве депутатов облили фекалиями: все подробности

На сессии Николаевского городского совета радикально настроенные молодчики облили из бумажного стаканчика фекалиями депутата Владислава Ентина (Наш край).

При этом, содержимое попало также на Елену Киселеву (БПП) и Сергея Мотуза (Наш край), пишет местное издание Novosti-N.org.

Отмечается, что после этого депутаты погнались за обидчиком, при входе в зал завязалась потасовка, где радикально настроенные молодые люди ударили Мотуза по лицу.

Также в холле перед сессионным залом Ентин угрожал нападавшим пистолетом, указывая, что у него есть официальное разрешение на оружие.

По словам депутата Киселевой, в происходящем виноват мэр города Александр Сенкевич, который "не способен организовать порядок в зале и нормальную работу".

После инцидента в заседании горсовета был объявлен перерыв.

Позже стало известно, что молодой человек, обливший депутатов фекалиями, на входе был остановлен охранниками. Однако он заявил, что несет депутату кофе и его пропустили.

После произошедшего полиция увезла в райотдел двух подозреваемых в нападении на депутатов.

По информации СМИ, все молодчики относятся к общественной организации "Социал-национальная ассамблея". Все они предварительно прошли регистрацию на сессию.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве напали на депутата Киевского городского совета, лидера депутатской группы "Киевская команда" Сергея Гусовского.