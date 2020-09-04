В Николаеве мужчина умер во время задержания полицией

В Николаеве во время задержания сотрудниками полиции охраны умер 29-летний местный житель. За совершение хулиганских действий правоохранители надели на мужчину наручники, после чего ему стало плохо, а медики уже не смогли его спасти.

Несчастный случай произошел вечером 3 сентября по улице 1-я Ингульская в Центральном районе города. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Николаевской области.

Отмечается, что николаевцы пожаловались полицейским на неадекватное поведение и хулиганские действия молодого человека, который бросался в прохожих кирпичами. На место происшествия были ориентированы наряды, ближайшим из которых оказался наряд полиции охраны.

Правоохранители пытались утихомирить мужчину, но тот оказывал сопротивление. Чтобы успокоить хулигана, они применили наручники.

"Ему стало плохо, из-за чего работники полиции охраны сняли наручники и начали оказывать помощь, вызвали скорую. Однако, к сожалению, медики, прибывшие на место происшествия, лишь зафиксировали смерть 29-летнего мужчины", – говорится в сообщении николаевской милиции.

По словам правоохранителей, детали трагического инцидента на месте выясняли сотрудники инспекции по личному составу и внутренней безопасности ГУНП, следственно-оперативная группа. Подчеркивается, что действиям сотрудников полиции охраны будет предоставлена соответствующая правовая оценка.

В то же время тело погибшего николаевца направили на проведение экспертизы, которая установит, находился ли он под действием каких-либо препаратов, и что стало причиной смерти. В полиции добавили, что в случае выявления неправомерных действий правоохранителей, расследование будет проводить Государственное бюро расследований.

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