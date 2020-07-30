В Николаеве маршрутка врезалась в дерево: 9 пострадавших. Фото и видео
В Николаеве 30 июля произошло ДТП с маршруткой, в результате которого пострадали девять человек.
Предварительно, водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в дерево, сообщается на сайте полиции области (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Авария случилась около 18:20 по пр. Центральном между улицами 6-я и 3-я Слободская.
За рулем автобуса Ruta находился 44-летний мужчина. Он допустил выезд за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.
"Девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).
Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Как писал OBOZREVATEL, в Николаевской области возле поселка Кривое Озеро 30 июля в результате ДТП грузовик вынесло на территорию АЗС, где он насмерть сбил двух пешеходов.