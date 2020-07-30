В Николаеве маршрутка врезалась в дерево: 9 пострадавших. Фото и видео

В Николаеве маршрутка с пассажирами попала в аварию. mk.npu.gov.ua

В Николаеве 30 июля произошло ДТП с маршруткой, в результате которого пострадали девять человек.

Предварительно, водитель общественного транспорта не справился с управлением и врезался в дерево, сообщается на сайте полиции области (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Авария случилась около 18:20 по пр. Центральном между улицами 6-я и 3-я Слободская.

За рулем автобуса Ruta находился 44-летний мужчина. Он допустил выезд за пределы проезжей части и столкнулся с деревом.

Салон маршрутки после ДТП. mk.npu.gov.ua

"Девять пассажиров получили телесные повреждения разной степени тяжести и доставлены в медицинское учреждение", – говорится в сообщении.

ДТП в Николаеве. mk.npu.gov.ua

Следователи открыли уголовное производство по ч. 1 ст. 286 УК (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

ДТП в Николаеве. news.pn

ДТП в Николаеве. news.pn

ДТП в Николаеве. news.pn

ДТП в Николаеве. news.pn

Как писал OBOZREVATEL, в Николаевской области возле поселка Кривое Озеро 30 июля в результате ДТП грузовик вынесло на территорию АЗС, где он насмерть сбил двух пешеходов.