В Николаеве маршрутчик напал с матами на пассажирку из-за замечания о маске. Видео

В Николаеве водитель маршрутки, который находился за рулем без маски, напал на пассажирку в ответ на замечание.

Инцидент произошел с маршрутчиком, который работал на автобусе №17. Мужчина пытался выхватить телефон из рук девушки, начавшей его снимать, а также последовал за ней до дома. Соответствующие ролики Маргарита Ивко опубликовала в Instagram (чтобы посмотреть, поскролльте новость вниз).

Девушка зашла в автобус в маске и увидела, что водитель, как и многие пассажиры, находятся в салоне без защитных повязок. Она рассказала, что подошла к водителю и спросила, где его маска, после чего села на свободное место.

Уже на остановке водитель окликнул девушку и начал возмущаться. Та сняла госномер маршрутки на камеру, а водитель, по словам пострадавшей, "фактически поднял на нее руку".

Он также пошел к воротам ее дома, где продолжил ругаться с девушкой, используя ненормативную лексику.

"Ты что, блогер сильный? Кто тебе платит деньги, дура тупая?" – сказал он, увидев, что его снимают.

На слова о том, что в стране карантин, водитель ответил: "Вас разводят".

Как сообщал OBOZREVATEL, накануне в Николаеве мать больной коронавирусом девочки не захотела, чтобы ее 9-летнюю дочь госпитализировали без нее, и покусала санитарку.