В Николаеве из-за наркотиков мужчина убил знакомого и расправился со свидетелем

Полиция задержала подозреваемого в двойном убийстве в Николаеве, которое произошло во время конфликта из-за наркотиков.

Им оказался 56-летний ранее судимый за сбыт наркотиков знакомый обоих убитых, сообщается на сайте Национальной полиции Николаевской области.

Задержали его по месту проживания – по соседству с домом пострадавших. Злоумышленний украл о одной из жертв мобильный телефон, который был изъят у него.

Задержан подозреваемый в двойном убийстве в Николаеве.

Правоохранители установили, что у подозреваемого возник конфликт с одним из пострадавших из-за метадона, в результате которого тот избил его до смерти, а тело оттащил на берег реки. Второго мужчину он избил ломом и задушил проводом как нежелательного свидетеля.

Задержанному сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных п. 1, 6 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство двух или более лиц) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УК. Ему грозит до 15 лет тюрьмы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZREVATEL, тела двух мужчин были обнаружены 6 сентября в микрорайоне Николаева Варваровке. 58-летнего погибшего обнаружили на берегу реки, а 59-летнего мужчину – в его собственном доме.

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