В Николаеве фура сбила пешехода, ампутировав ему ноги: скорая ехала более 20 минут. Фото 18+

В Николаеве фура сбила мужчину и скрылась. У пострадавшего была травматическая ампутация обеих ног, на следующий день он скончался.

Как сообщил в Facebook очевидец Дмитрий Рябченко, ДТП произошло вечером 4 сентября. По его словам, скорая и полиция ехали на место более 40 минут.

В комментарии к посту главврач скорой помощи Николаева Андрей Самойлов возразил и сообщил, что скорая помощь была на месте происшествия на 22 минуте.

"Единственно свободная!.. А вовремя скорая доезжает тогда, когда нет половины вызовов непрофильных (например, кто-то палец сломал, в носу ковыряясь)", – отметил он.

По словам Самойлова, ДТП произошло около 20:00 – это время пиковой нагрузки на "103".

"Не обращаетесь в адекватное время к семейному врачу с проблемой, которая не профильная для нас. Угрожаете, требуете однозначно приехать, а где-то парень, ребенок или кто-то еще нуждается в нашей помощи", – подчеркнул врач.

Как пишут "Новости N", несмотря на полученные тяжелейшие травмы, сбитый мужчина находился в сознании. Он даже попросил людей, оказывавших ему помощь, позвонить сестре. Приехав на место происшествия, сестра рассказала, что ее брату 53 года, он живет в селе Гурьевка, в Николаеве работал на стройке.

По всей видимости, на развилке мужчина хотел остановить автомобиль, чтобы доехать домой, но попал под колеса.

Врач скорой сделала пострадавшему укол обезболивающего, после чего его погрузили в автомобиль и отвезли в БСМП. На следующий день он скончался в больнице.

Полиция разыскивает грузовик, который может быть причастен к наезду на мужчину. Продолжается расследование уголовного производства, начатого по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет.

Фото 18+

У мужчины была травматическая ампутация обеих ног novosti-n.org

Скорая приехала на место ДТП на 22 минуте novosti-n.org

Мужчина все время находился в сознании novosti-n.org

Пострадавший умер на следующий день novosti-n.org

Разыскивается фура, сбившая человека. Национальная полиция

Скрин Facebook

Скрин комментариев Самойлова

Как сообщал OBOZREVATEL, народный депутат-регионал VII и VIII созывов, первый заместитель директора Национального института рака Андрей Шипко на своем катере протаранил другой и скрылся с места, не оказав помощи травмированным пассажирам тонущего судна.

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