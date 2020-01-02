В Николаеве депутат угрожал полиции пистолетом: появилось видео конфликта

Главное управление Нацполиции Николаевской области опубликовало видео конфликта депутата местного облсовета Вадима Олабина с полицейскими.

Правоохранители отметили, что инцидент произошел в ночь на 24 декабря, когда авто депутата остановили за нарушение ПДД.

В ходе общения с патрульными Олабин отрицал, что нарушил правила. Во время конфликта он достал пистолет, передернул затвор и направил его на одного из полицейских. После чего депутат попытался скрыться на машине, но патрульные заблокировали ему движение своим служебным авто.

На месте происшествия на него были составлены админпротоколы. Пистолет, которым водитель угрожал полицейским, оказался травматическим (модель ПСМ-Р). На оружие у депутата есть соответствующее разрешение.

Вадим Олабин Никвести

В результате инцидента Олабину вручили подозрении об угрозе в адрес патрульных полицейских.

"2 января по согласованию исполняющего обязанности прокурора Николаевской области сообщено о подозрении депутату Николаевского областного совета, который, по данным следователей, угрожал работникам правоохранительных органов", – сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.345 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео спора под стенами Николаевского облсовета, после которого один из его инициаторов скончался.

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