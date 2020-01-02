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2 января • обновлено в 16:29
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В Николаеве депутат угрожал полиции пистолетом: появилось видео конфликта

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Главное управление Нацполиции Николаевской области опубликовало видео конфликта депутата местного облсовета Вадима Олабина с полицейскими.

Правоохранители отметили, что инцидент произошел в ночь на 24 декабря, когда авто депутата остановили за нарушение ПДД.

В ходе общения с патрульными Олабин отрицал, что нарушил правила. Во время конфликта он достал пистолет, передернул затвор и направил его на одного из полицейских. После чего депутат попытался скрыться на машине, но патрульные заблокировали ему движение своим служебным авто.

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На месте происшествия на него были составлены админпротоколы. Пистолет, которым водитель угрожал полицейским, оказался травматическим (модель ПСМ-Р). На оружие у депутата есть соответствующее разрешение.

Вадим Олабин

Вадим Олабин

Никвести

В результате инцидента Олабину вручили подозрении об угрозе в адрес патрульных полицейских.

"2 января по согласованию исполняющего обязанности прокурора Николаевской области сообщено о подозрении депутату Николаевского областного совета, который, по данным следователей, угрожал работникам правоохранительных органов", – сообщает пресс-служба прокуратуры Николаевской области.

Депутат подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.345 УК Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, в сети появилось видео спора под стенами Николаевского облсовета, после которого один из его инициаторов скончался.

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Автор
Тимур Григоренко
Место
Украина Николаев
Теги
пистолет Национальная полиция Украины
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UA. RUNIC
UA. RUNIC
Посадят?Вряд ли.!
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Да не, не интересно. Толи дело было при Пьяном президенте Украины - каждый день официальны мордобой в раде.
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Махал Махалыч
Махал Махалыч
Нуланд Печеньки, тебе тут шо, росея? Ты, пьянь росейская, паРРашей ошиблась. Иди, убогое - мы срать на тебя и твой поганый норот хотели! Пшел, кац помойный!
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Pollak John
Pollak John
на нары козла ..И другим депутатским выскочкам будет урок .
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