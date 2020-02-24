Международная Совместная следственная группа (JIT) заявила о наличии свидетеля запуска ракеты по малайзийскому Boeing рейса MH17 в небе над Донбассом в 2014 году.

Такую информацию озвучил нидерландский следователь, председатель JIT Фред Вестербеке во время американского общественно-политического телешоу "60 минут" на канале CBS (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Но не сказал, сколько их", – подчеркнул Вестербеке на вопрос о том, действительно ли у следствия есть "свидетели запуска ракеты".

Нидерландские следователи заявили, что у них есть свидетель запуска ракеты по Boeing МН17

По его словам, нет сомнений в том, что ракетная система "Бук", с помощью которой был произведен выстрел, принадлежала именно 53-й бригаде вооруженных сил Российской Федерации.

Нидерландский следователь также заявил, что Россия вообще не помогала в расследовании на протяжении последних пяти лет. При этом отметил, что россияне должны были предоставить им всю информацию и доказательства, которые нужны в этом сложном расследовании.

Нидерландские следователи заявили о свидетеле запуска российской ракеты "Бук" cbsnews.com

"Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло... Сказать: "Мы сделали ошибку" или "То, чего не должно было случиться". Выйти вперед. Это то, что они должны были, но никогда не делали", – подытожил Вестербеке.

Нидерландские следователи заявили о свидетеле запуска российской ракеты "Бук" cbsnews.com

Как сообщал OBOZREVATEL:

Прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе. Суд начнется 9 марта 2020 года в судебном комплексе "Схипхол", который расположен примерно в 50 км от Гааги.

На сайте Окружного суда Гааги появилась информация, что по меньшей мере один из подозреваемых по делу сбития Boeing MH17 на Донбассе (подполковник спецназа ГРУ РФ Олег Пулатов. – Ред.) изъявил желание принять участие в судебном процессе по расследованию катастрофы.

Пулатова будут представлять два известных в Нидерландах адвоката. Явится ли он на заседание – неизвестно.

Все шесть украинских прокуроров по делу о катастрофе рейса МН17 на Донбассе в 2014 году были уволены. Среди них также двое прокуроров, которые от имени Украины входили в Совместную следственную группу (JIT).

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