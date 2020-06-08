В Нидерландах возобновился судебный процесс по МН17: подозреваемые проигнорировали

Все они отсутствовали и на первом заседании, которое состоялось в марте, еще все четверо объявлены в международный розыск

Речь идет о трех гражданах России – это Сергей Дубинский, Игор Гиркин и Олеге Пулатов, а также гражданине Украины Леониде Харченко

Однако на вторую сессию судебного процесса по этому делу 8 июня не явился ни один из четырех подозреваемых

В Нидерландах восстанавливают суд по катастрофе малайзийского Boeing МН17 над Донбассом в 2014 году

В Нидерландах возобновили заседание суда по расследованию катастрофы Boeing 777 рейса MH17, сбитого в небе над Донецком в 2014 году.

Однако на вторую сессию судебного процесса по этому делу 8 июня не явился ни один из четырех подозреваемых. Об этом объявил председательствующий судья Хендрик Стейнхаюс, сообщает "Европейская правда".

Напомним, что статус обвиняемых имеют трое граждан России: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин и Олег Пулатов, а также гражданин Украины Леонид Харченко. Все они отсутствовали и на первом заседании, которое состоялось в марте. Также все четверо объявлены в международный розыск.

Отмечается, что только Пулатов был представлен в процессе командой адвокатов, двое из которых присутствовали на суде 8 июня. Ведь из-за пандемии количество людей в зале заседаний ограничено – по два представителя от стороны защиты и обвинения.

Судья отметил, что дело будет рассматриваться даже при отсутствии обвиняемых и представленные данные "будут касаться всех четырех, если не будет отдельно указано иное".

Как пишет ВВС, до начала судебных заседаний нидерландской прокуратуре удалось сообщить Гиркину, Дубинскому и Пулатову о том, что их хотят видеть в суде. При этом связаться с Харченко следователям не удалось, поскольку экс-разведчик "ДНР" жил на территории, временно неподконтрольной Украине.

Хотя, как известно, через два дня после начала суда в Нидерландах в марте Харченко арестовали возле его дома в Донецке, но в совершенно другом уголовном деле.

Кроме этого, если Харченко и Пулатов обвинения в свой адрес пока не комментировали, то Дубинский называл их "бредом", а Гиркин долгое время вообще заявлял, мол, "ополчение Boeing не сбивало". Правда, уже в мае этого года он дважды давал более развернутый комментарий.

В деле МН17 проходят четверо фигурантов korrespondent.net

"Я понимал, что, поскольку боевые действия, идущие на Донбассе, в значительной мере ведутся с моим участием, я также несу опосредованную ответственность за эту гибель", – сказал террорист.

Со своей стороны экс-министр обороны "ДНР" также подтвердил, что просил председателя аннексированного Россией Крыма Сергея Аксенова помочь с получением зенитно-ракетных комплексов с экипажами.

Вскоре уже в интервью британской газете Times Гиркин повторил, что чувствует "моральную ответственность" за гибель пассажиров и членов экипажа рейса МН17.

По словам представителя прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Мосдейк, эти его заявления тоже могут приобщить к материалам дела.

Ведь, как объяснял ранее председатель суда в Нидерландах, поскольку никто из подозреваемых не участвует в процессе лично, к делу могут привлечь опубликованные ими посты в соцсетях, а также фрагменты интервью, которые они дают журналистам.

Так, в ближайшее время должно начаться рассмотрение по существу дела. Подчеркнем, что оно проходит по законам Нидерландов, поскольку большинство погибших были гражданами именно этой страны.

"По мере того, как сторона обвинения выдвигает свои аргументы, становятся известны интересные и важные детали того, что происходило на востоке Украины в июле 2014 года. Например, во время мартовских слушаний прокурор заявил, что в Украину из России 2014 году отправили менее двух зенитно-ракетных установок "Бук", но одна из них сломалась в пути", – говорится в сообщении.

Ранее же Объединенная следственная группа (JIT), которая проводит официальное международное расследование катастрофы МН17, пришла к выводу, что самолет сбили ракетой "земля-воздух", которую выпустили из ЗРК "Бук" вблизи населенного пункта Снежное. Следователи убеждены, что установка прибыла в Украину из России.

Карта ВВС

Правда, прокуратура Нидерландов отмечает, якобы никто из четырех подозреваемых не участвовал в пуске ракеты непосредственно по самолету. Так, Дубинского, Пулатова, Харченко и Стрелкова обвиняют только в организации перевозки "Бука" территорией Донбасса и предоставлении экипажа ЗРК данных о точке, откуда можно осуществлять пуск ракет по воздушным целям.

Линия обвинения строится, в частности, на показаниях свидетелей. Во время первых заседаний обнародовали показания некоторых из них, но имена не называли. В частности, потому, что окружной суд Гааги решил сохранить анонимный статус 12 свидетелей из-за опасений за их безопасность.

Добавим также, что в МИД России считают, якобы анонимность свидетелей подрывает доверие к судебному процессу в Нидерландах.

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