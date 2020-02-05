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7 февраля • обновлено в 07:41
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В Нидерландах раскрыли подробности по обвиняемым в деле МН17

6.2т
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В Генеральной прокуратуре Нидерландов идет процесс по уведомлению о вызове в суд четырех подозреваемых по делу о трагедии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17.

Об этом Интерфакс сообщила представитель государственной прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Моосдэйк. Она отметила, что обвинение им было выдвинуто еще 19 июля 2019 года.

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"То, что происходит после предъявления обвинения, это так называемый "приказ о вызове", который выдается ответчикам, чтобы они знали, что их вызывают в суд", – сообщила она.

В Нидерландах раскрыли подробности по обвиняемым в деле МН17

В Нидерландах раскрыли подробности по обвиняемым в деле МН17

Униан

По словам ван де Моосдэйк, процедура займет некоторое время. На судебном заседании 9 марта 2020 года Государственная прокуратура Нидерландов наметит шаги, которые следует предпринять судьям.

Ранее OBOZREVATEL писал, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
На Донбассе сбит Boeing-777
Место
Нидерланды
Тег
Авиакатастрофа
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Серко Прокоп
Серко Прокоп
А че только 4, они же сказали что 100 бурлаков тащили БУК, 100 надо было и вызывать, глядишь кто-то и пришел бы.
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Добрыня .
Добрыня .
Лазарев Ярослав, Ну да, ну да. Так "насрать", что бросил пивасик и давай строчить, что "насрать". Понимаю. Угу-угу.
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0
2
Лазарев Ярослав
Лазарев Ярослав
Добрыня ., Да, как-то... насрать, что-ли. Ну вызвали и что дальше?
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