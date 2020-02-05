В Нидерландах раскрыли подробности по обвиняемым в деле МН17

В Генеральной прокуратуре Нидерландов идет процесс по уведомлению о вызове в суд четырех подозреваемых по делу о трагедии самолета Малазийских авиалиний рейса МН17.

Об этом Интерфакс сообщила представитель государственной прокуратуры Нидерландов Брехтье ван де Моосдэйк. Она отметила, что обвинение им было выдвинуто еще 19 июля 2019 года.

"То, что происходит после предъявления обвинения, это так называемый "приказ о вызове", который выдается ответчикам, чтобы они знали, что их вызывают в суд", – сообщила она.

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По словам ван де Моосдэйк, процедура займет некоторое время. На судебном заседании 9 марта 2020 года Государственная прокуратура Нидерландов наметит шаги, которые следует предпринять судьям.

Ранее OBOZREVATEL писал, что прокуратура Нидерландов предъявила обвинения четырем фигурантам дела о крушении малайзийского Boeing 777 рейса МН17 на Донбассе.

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