В небе над Крымом "столкнулись" военные самолеты России и США: видео перехвата

Российский истребитель в среду, 3 июля, перехватил американский патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон" в небе над аннексированным Крымом.

Военный журналист из РФ Александр Коц на своей странице в Twitter показал видео инцидента (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Отметим, "РИА Новости" ранее сообщили, что вдоль побережья Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A.

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Заявляется, что "Посейдон" начал разведывательную операцию в 19:35, у берегов Крыма он провел больше часа и в 20:55 вернулся на итальянскую авиабазу Сигонелла.

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Видео от подписчика. Пишут что это вчерашний перехват американского Р-8 у берегов Крыма. Наглядно видно, как близко они подлетают к полуострову. pic.twitter.com/o6QOK1pV8l — Александр Коц (@sashakots) July 4, 2019

Еще немного съемок от подписчика. Перехват американского Р-8 Посейдон в нейтральном небе в 75 километрах от побережья Крыма. pic.twitter.com/Y9xIPPSBsE — Александр Коц (@sashakots) July 4, 2019

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин отдал приказ перекрыть участок Черного моря, где 1 июля должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019.

Ранее для участия в учениях в Одессу прилетели боевые самолеты НАТО. Воздушные судна доставили в Украину личный состав, технику и необходимое оборудование.

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