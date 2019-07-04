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В небе над Крымом "столкнулись" военные самолеты России и США: видео перехвата

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Российский истребитель в среду, 3 июля, перехватил американский патрульный противолодочный самолет P-8 "Посейдон" в небе над аннексированным Крымом.

Военный журналист из РФ Александр Коц на своей странице в Twitter показал видео инцидента (чтобы посмотреть ролики, поскролльте новость вниз).

Отметим, "РИА Новости" ранее сообщили, что вдоль побережья Крыма несколько часов летал стратегический разведывательный беспилотник ВВС США RQ-4A Global Hawk и патрульный противолодочный самолет-разведчик Boeing P-8A.

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В небе над Крымом "столкнулись" военные самолеты России и США: видео перехвата

Telegram-канал Kotsnews

Заявляется, что "Посейдон" начал разведывательную операцию в 19:35, у берегов Крыма он провел больше часа и в 20:55 вернулся на итальянскую авиабазу Сигонелла.

В небе над Крымом "столкнулись" военные самолеты России и США: видео перехвата

Telegram-канал Kotsnews

В небе над Крымом "столкнулись" военные самолеты России и США: видео перехвата

Telegram-канал Kotsnews

Как писал OBOZREVATEL, президент РФ Владимир Путин отдал приказ перекрыть участок Черного моря, где 1 июля должны были стартовать крупнейшие украино-американские военно-морские учения Sea Breeze-2019.

Ранее для участия в учениях в Одессу прилетели боевые самолеты НАТО. Воздушные судна доставили в Украину личный состав, технику и необходимое оборудование.

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Темы
Аннексия КрымаХолодная война между Западом и РоссиейРоссийско-украинский конфликт
Место
Украина
Теги
самолетвидеоРоссияСШАНовости России
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hunt andres
hunt andres
Вдоль и над разные понятия. Если летел над - был бы уже сбит:-)
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hunt andres
hunt andres
Шапиро Женька, Именно.
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
hunt andres:"Если летел над - был бы уже сбит". Как ИЛ над Сирией?
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