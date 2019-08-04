В нападении на Порошенко нашли российский след: громкое расследование. Видео

В нападении на автомобиль пятого президента Украины Петра Порошенко после допроса в Госбюро расследований нашли российский след.

Подробности ЧП, которое произошло в конце июля 2019 года, были озвучены в эфире программы "Закрита зона". В расследовании журналистов указано, что у нападающего на пятого президента были сообщники (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Программа "Закрытая зона" с помощью журналиста Артема Фурманюка смогла установить их личности. Все эти люди связанные - большинство из них россияне, которые в 2014 году вступили в полк "Азов", - сказано в видео.

По словам Фурманюка, все причастные имеют то, или иное отношение к Сергею Короткому с позывным "Боцман".

Отмечается, что "Боцман" - уроженец России, а в прошлом - гражданин Беларуси. Выпускник местной школы КГБ.

При этом политик Владимир Арьев отреагировал на программу и подчеркнул, что она прояснила российский след в нападении.

"Детальное расследование журналистов "Закрытой зоны": кто и что стоит за попыткой нападения нападения на Порошенко под ГБР. Четко доказано - это не спонтанная, а четко спланированная акция в интересах близких к РФ людей. И дело вовсе не в бронежилетах, как сказал нападающий, кстати пару недель назад еще гражданин России", - написал он на своей странице в Facebook.

Смотрите видео с 2:30:

Как сообщал OBOZREVATEL, пятый президент Украины Петр Порошенко 25 июля прибыл в Государственное бюро расследований для допроса в качестве свидетеля.

Лидер партии "ЕС" приехал за 15 минут до запланированного времени, при этом за несколько минут до этого руководитель ГБР Роман Труба заявил, что Порошенко на допрос приезжать не собирался.

После допроса четверо неизвестных напали на автомобиль Порошенко. В сети появилось видео с моментом атаки.

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