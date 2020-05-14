В НАБУ рассказали о расследовании против мэра Черкасс: названа причина

Национальное антикоррупционное бюро Украины ведет расследование против мэра Черкасс Анатолия Бондаренко, которое касается недостоверных данных в декларациях.

Речь идет о декларациях за 2016 и 2017 годы, заявили УНН в пресс-службе НАБУ.

"Детективы Национального бюро осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве по факту возможного представления черкасским городским главой заведомо недостоверных сведений в декларации лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной Законом Украины "О предотвращении коррупции", за 2016 и 2017 годы", – отметили в бюро.

Органы прокуратуры пока не сообщали о подозрении Бондаренко.

Как сообщал OBOZREVATEL, НАБУ подготовило подозрение мэру Черкасс Анатолию Бондаренко относительно недостоверной информации в декларации. Речь шла об автомобиле Lexus LX 570 2012 года выпуска, который был записан на мать мэра. Документ был на согласовании в Специализированной антикоррупционной прокуратуре.

Напомним, что министр внутренних дел Арсен Аваков пообещал жестко отреагировать на ослабление карантина в Черкассах. Позднее суд отменил это решение черкасского горисполкома.