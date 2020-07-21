В МВД подтвердили информацию о взрыве в Луцке

Максим Плохой (Кривош), захвативший заложников в автобусе в Луцке, пытался сбить беспилотник правоохранителей и, предварительно, применил шумовые гранаты.

Информацию о взрывах подтвердил заместитель главы Министерства внутренних дел Антон Геращенко, передает "Интерфакс-Украина" (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Геращенко рассказал, что злоумышленник несколько раз выстрелил по беспилотному летательному аппарату, который используют сотрудники СБУ. Затем мужчина выбросил из автобуса неустановленный предмет, который взорвался.

Сообщается, что при взрыве никто не пострадал. В соцсетях тем временем появилось видео момента взрыва. Как пишет Telegram-канал "Легитимный", коптер время от времени пролетал над захваченным автобусом, а Кривош стрелял в его сторону.

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