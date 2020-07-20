В МВС о деле Шеремета: Яна Дугарь не имеет беспрекословного алиби

Дугарь не имеет беспрекословного алиби в деле об убийстве Шеремета, – МВД.

В Министерстве внутренних дел заявили, что подозреваемая в деле об убийстве журналиста волонтер и военная медсестра Яна Дугарь не имеет беспрекословного алиби.

В ведомстве отметили, что соответствующая информация распространяется в СМИ. В пресс-службе МВД решили ее опровергнуть.

"В СМИ в последнее время активно распространяется информация о том, что у подозреваемой Яны Дугарь есть алиби, которое подтверждает невозможность ее соучастии в убийстве Павла Шеремета в качестве лица, проводившего разведку размещения видеокамер на пути лиц, которые в дальнейшем установили взрывное устройство под машину известного журналиста", – говорится в сообщении.

В МВД напомнили доказательства, указывающие на причастность Дугарь к преступлению, среди которых:

видеоматериалы, записи камер видеонаблюдения с ул. Липинского, 15 и 18 июля 2016 года, на которых зафиксировано девушку, которая проводит разведку, фотографируя видеокамеры на мобильный телефон;

заключение эксперта от 21.11.2019-го, согласно которому имеющиеся в видеозаписях индивидуально-психологические признаки невербального поведения девушки-разведчицы принадлежат одному и тому же лицу, а также изображено одно и то же лицо – Яна Дугарь;

негласными следственными действиями, которыми зафиксировано, что Яна Дугарь намеревалась передать сумку сапера, 2 книги саперного дела, 7 мобильных терминалов лицу по прозвищу "Череп". Месторасположение этих вещей до настоящего времени не установлено. Фоноскопической экспертизой, которой подтверждено, что на записях голос именно Яны Дугарь;

изъятыми при обыске по месту прохождения службы и проживания Дугарь два практические пособия "разведывательно-поисковые действия" и "Военная разведка".

Яна Дугар на одном из судебных заседаний по делу об убийстве Шеремета (radiosvoboda.org)

Также в министерстве назвали другие доказательства по делу об убийстве Шеремета, которые предоставляла сторона защиты Дугарь, однако в дальнейшем следствием они были опровергнуты.

Кроме этого, в ведомстве заявили, что руководство воинской части, где проходит службу Яна Дугарь, так и не предоставило правовую оценку ее поступкам как военнослужащей и не сделало соответствующие дисциплинарные выводы.

"Можно сделать вывод, что подозреваемая склонна к обману, сокрытию определенных обстоятельств своей жизни, а потому ее утверждение о невозможности участия в преступлении нужно подвергать сомнению", – говорится в заявлении МВД.

Там напомнили, что несмотря на категорическую позицию подозреваемых о непричастности к совершению преступления и желании в связи с этим всесторонне сотрудничать со следствием, волонтер отказалась от ряда следственных и процессуальных действий.

"Просим средства массовой информации учитывать эти факты при проведении собственных журналистских расследований и приготовлении информационных материалов", – подытожили свою позицию в Министерстве внутренних дел.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Владимир Зеленский назвал убийство Павла Шеремета позором для Украины. Он также заверил, что обязанность государства и полиции – сделать все, чтобы весь мир увидел настоящих убийц журналиста