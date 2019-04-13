МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
набора чаев Участвовать
Приз
Регистрация
ГлавнаяБлоги
Выборы президента Украины 2019

/Выборы президента 2019

"Не раскачивайте ситуацию!" МВД сделало категоричное предупреждение Зеленскому и Порошенко

6.4тЧитать материал на украинском

Представители команд кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес друг друга.

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства. Отмечается, что накануне дебатов между кандидатами в президенты и второго тура голосования МВД проведет консультации с представителями обеих штабов по мерам безопасности.

По его словам, во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед голосованием, которые запланированы обеими штабами, МВД усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.

Новости
Дебаты на "Олимпийском": у Порошенко сделали официальный анонс

"В случае, если дебаты все же пройдут на НСК "Олимпийский", организаторы и зрители должны быть готовы к усиленным мерам безопасности и проверок, а также запрета проносить оружие, даже при наличии документов на него, и других предметов, которые могут быть опасны для окружающих. Кроме этого, мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы "группы поддержки" кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в сторону оппонентов", - отметил Яровой.

Зеленский и Порошенко

Зеленский и Порошенко

Он добавил, что МВД будет работать в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами.

"Мы призываем обе политические силы быть лояльными и толерантными друг к другу и главное - не раскачивать ситуацию накануне второго тура выборов", - отметил Яровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram

Персоны
Владимир ЗеленскийПетр Порошенко
Место
УкраинаКиев
Тег
дебаты
Поделиться в Facebook
5
Комментарии
11
6
Смешно
2
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Отправить комментарий
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Smith Lera
Smith Lera
Здається керівництво мвс важає себе богами та безсмертними, треба бути повним лайном, щоб не розуміти, при буть якому розвитку подій, всі вони будуть викинуть як використані гандони, різниця лише в часі викидання. При Пороху рік, при зе-бені максимум три місяці.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Гавриш Лариса
Гавриш Лариса
И подарила каждому по рюкзаку!!!!
Показать комментарий полностью
Ответить
2
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Аваков воскружился...дурак поставил себя выше ЦИКА?
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0
Попович Олег
Попович Олег
Сидоров Андрей, Да он просто не понял что снова придётся армянскому воришке в Италию убегать, вот он и пытается умничать аВякан, вдруг зачтут как прогиб и не тронут...
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Блоги / мнения