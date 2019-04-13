"Не раскачивайте ситуацию!" МВД сделало категоричное предупреждение Зеленскому и Порошенко

Представители команд кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского должны воздержаться от оскорбительных высказываний в адрес друг друга.

Об этом сегодня, 13 апреля, сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает пресс-служба ведомства. Отмечается, что накануне дебатов между кандидатами в президенты и второго тура голосования МВД проведет консультации с представителями обеих штабов по мерам безопасности.

По его словам, во время массовых мероприятий в последнюю неделю перед голосованием, которые запланированы обеими штабами, МВД усилит меры безопасности и увеличит количество правоохранителей.

"В случае, если дебаты все же пройдут на НСК "Олимпийский", организаторы и зрители должны быть готовы к усиленным мерам безопасности и проверок, а также запрета проносить оружие, даже при наличии документов на него, и других предметов, которые могут быть опасны для окружающих. Кроме этого, мы проведем ряд встреч с представителями обоих штабов, чтобы "группы поддержки" кандидатов избегали оскорбительных высказываний и провокационных плакатов в сторону оппонентов", - отметил Яровой.

Зеленский и Порошенко

Он добавил, что МВД будет работать в тесном взаимодействии с другими правоохранительными органами.

"Мы призываем обе политические силы быть лояльными и толерантными друг к другу и главное - не раскачивать ситуацию накануне второго тура выборов", - отметил Яровой.

Как сообщал OBOZREVATEL, кандидат в президенты Украины и лидер электоральных симпатий Владимир Зеленский намерен провести дебаты со своим оппонентом Петром Порошенко 19 апреля на НСК "Олимпийский".

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