В МВД рассказали новые подробности о нападающем на женщину в поезде Мариуполь – Киев
Виталий Рудзько, которого подозревают в нападении и избиении телеведущей Анастасии Луговой в поезде Мариуполь – Киев, мог быть под воздействием наркотиков.
Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает ТСН. Он отметил, что суд отправил мужчину за решетку на два месяца.
"Не исключаю, что он делал свой поступок под воздействием наркотиков. У него взяли кровь на экспертизу", – сказал чиновник.
Он напомнил, что подозреваемый уже был судим, в частности, за кражу авто, хулиганство и опять таки кражу.
Заместитель главы МВД также подчеркнул, что правоохранители выполнили свою работу по привлечению нападающего к ответственности за содеянное: мужчину арестованы, а дело в отношении него передано на рассмотрение в суд.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В ночь на субботу, 1 августа, в поезде Мариуполь – Киев мужчина напал в купе на женщину, которая ехала со своим 7-летним сыном. Он избил ее и попытался изнасиловать.
Муж потерпевшей рассказал, что нападающий хотел заплатить, чтобы она не вызвала полицию. Проводники также предлагали взятку женщине, поскольку ее обидчик ехал в поезде без билета, за что их могут уволить с работы.
В "Укрзалізниці" подтвердили, что нападающего задержали и передали правоохранителям, а также принесли извинения пострадавшей пассажирки.
В МВД показали фото подозреваемого и назвали его фамилию. Это уроженец Запорожья Виталий Рудзько, 1975 года рождения, трижды был судим.
Подозреваемому в избиении и попытке изнасилования в поезде Мариуполь – Киев телеведущей Анастасии Луговой Виталию Рудзько грозит до семи лет лишения свободы.