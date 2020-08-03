В МВД рассказали новые подробности о нападающем на женщину в поезде Мариуполь – Киев

Виталий Рудзько, которого подозревают в нападении и избиении телеведущей Анастасии Луговой в поезде Мариуполь – Киев, мог быть под воздействием наркотиков.

Об этом в эфире "Сніданку з 1+1" рассказал заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, передает ТСН. Он отметил, что суд отправил мужчину за решетку на два месяца.

"Не исключаю, что он делал свой поступок под воздействием наркотиков. У него взяли кровь на экспертизу", – сказал чиновник.

Он напомнил, что подозреваемый уже был судим, в частности, за кражу авто, хулиганство и опять таки кражу.

Заместитель главы МВД также подчеркнул, что правоохранители выполнили свою работу по привлечению нападающего к ответственности за содеянное: мужчину арестованы, а дело в отношении него передано на рассмотрение в суд.

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