В МВД раскрыли новые детали о задержанных вагнеровцах
Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко завил, что среди боевиков ЧВК Вагнера, задержанных в Беларуси, могут быть люди с двойным гражданством.
Об этом он рассказал в эфире Громадського радіо. Геращенко напомнил, что, среди задержанных есть граждане Украины – те лица, которые воевали на стороне террористов на Донбассе.
"Они являются преступниками и они по законодательству Беларуси должны быть выданы Украине для суда, поэтому Министерство внутренних дел требует от Беларуси выдать этих лиц, чтобы мы могли судить этих людей за преступления против нашей страны. Поскольку ЧВК Вагнера – это структура, которая является полугосударственной и она используется для продвижения российских государственных интересов на территории Украины, Сирии, Судане, Ливии, понятно, что Россия и их руководство будут отстаивать этих лиц", – сказал Геращенко.
Также он добавил, что из-за большого влияния России на Беларусь задержанные через некоторое время могут будут отпущены. В то же время Геращенко подчеркнул: переговоры об экстрадиции задержанных вагнеровцев продолжаются и Украина будет настаивать на своей позиции.
"Называлась цифра 9 (задержанных в Беларуси вагнеровцев с украинским гражданством – ред), но информацию еще проверяют. Там могут быть люди с двойным гражданством, потому что много тех, кто предал интересы Украины принимают российское гражданство. Сейчас правоохранительные органы Украины проверяют информацию, чтобы иметь больше данных", – отметил Геращенко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
в ночь на 29 июля в Беларуси задержали 33 боевиков российской ЧВК Вагнера.
Всего в страну прибыло более 200 наемников якобы для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Позже выяснилось, что среди задержанных вагнеровцев – много террористов "Л/ДНР", которые внесены в базу военных преступников на сайте "Миротворец".
Президент Беларуси Александр Лукашенко поэтому созвал срочное совещание с членами Совета безопасности. Глава государства отметил, что россияне уже начали реагировать и оправдываться.
Координатор гражданской кампании "Европейская Беларусь" Андрей Санников заявил, что задержание наемников российской частной военной компании может быть постановкой, организованной совместно с Москвой.
А украинский журналист Виталий Портников считает, что прибытие в Беларусь наемников ПВК Вагнера может быть частью плана президента России Владимира Путина по полному подчинению себе соседнего государства.