В МВД отреагировали на требования луцкого захватчика, назвав их сумбурными

В Министерстве внутренних дел назвали достаточно сумбурными "философские" требования, которые выдвинул захватчик автобуса с людьми в Луцке 21 июля Максим Кривош.

Об этом в эфире "Апостроф TV" рассказал директор Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Они основываются на разных текстах, которые злоумышленник ранее публиковал в сети, на своих страницах. Общая тональность данных сообщений – это неудовлетворение системой, философские мысли, неудовлетворение миром и прочее", – сказал он.

Правоохранитель подчеркнул, что с захватчиком ведутся переговоры. Возможно, о более конкретных его требованиях станет известно позже.

Директор Департамента коммуникаций МВД подтвердил, что на месте происшествия были выстрелы, вследствие чего разбились окна автобуса, где находится от 10 до 20 заложников. Он добавил: вероятно, стрелял именно правонарушитель.

"В данный момент неизвестно, откуда у злоумышленника оружие. У него явно есть огнестрельное оружие и, скорее всего, взрывчатка. Наверное, гранаты. Но более детально об этом говорить не могу. Также он пишет в сети о том, что где-то в Луцке заложена взрывчатка. И эту информацию проверяют правоохранители", – рассказал Шевченко.

Как сообщал OBOZREVATEL, на странице в запрещенной в Украине соцсети "ВКонтакте" захватчик Максим Кривош писал о заключении в тюрьме и постил свои философские высказывания.