В МВД отказались уволить генерала Нацгвардии, которого судят за расстрел Майдана

Министерство внутренних дел Украины не нашло оснований для люстрации экс-руководителя департамента гражданской безопасности МВД Владимира Гриняка, которого судят за руководство расстрелом участников Евромайдана.

Об этом стало известно из официального ответа, направленного на запрос журналистов "Слідство.info", которые ранее узнали, что силовика не только не уволили, но и повысили по службе.

"По результатам проведенной проверки оснований для применения к Гриняку В. П. запретов, предусмотренных частью третьей и четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти" не установлено", – сказано в письме.

Отмечается, что проверка была проведена в октябре 2015 года Управлением предотвращения коррупции и проведения люстрации МВД. О том, проводилось ли служебное расследование возможных преступлений Гриняка во время Революции Достоинства, в министерстве и вовсе не знают.

Владимир Гриняк Гордон

Напомним, ранее были опубликованы доказательства того, что именно Гриняк вероятно координировал "беркутовцев" и бойцов Внутренних войск во время разгона митингующих 18 февраля 2014 в правительственном квартале Киева. Однако после победы Революции Достоинства он получил повышение по службе и руководящую должность в Национальной гвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, всего 66 лиц получили подозрения в причастности к убийствам протестующих на Майдане в ходе Революции Достоинства.

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