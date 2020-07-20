В МВД намекнули на затягивание подозреваемыми рассмотрения дела Шеремета.

В Министерстве внутренних дел заявили, что ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников по делу убийства журналиста Павла Шеремета продолжается уже 57 дней.

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. В заявлении сказано, что в этом деле "предъявлено обоснованные подозрения лицам, которых следствие считает исполнителями".

Дело в отношении этих лиц выделено в отдельное производство, досудебное расследование в котором завершено 22 мая.

"Материалы дела готовы для передачи в суд и открыты подозреваемым и их защитникам. Защитникам, которые прибыли на ознакомление, были предоставлены сканированные копии материалов производства. Ознакомление с материалами дела подозреваемых и защитников продолжается уже 57 дней. Следствие обращает внимание всех заинтересованных сторон, что начало рассмотрения дела в суде зависит именно от стороны защиты и самих подозреваемых", – говорится в сообщении на сайте МВД.

В министерстве указывают, что следствие относительно заказчиков и организаторов преступления продолжается.

"Нацполицией проделана огромная работа и дело Павла Шеремета будет доведено до конца", – уверяют в МВД.

"Мы приобщаемся к украинцам, которые продолжают требовать тщательного, беспристрастного и достоверного расследования", – отмечает дипломатическое представительство.

Напомним, 12 декабря 2019 года глава МВД Украины Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов по делу Шеремета.

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Юлия Кузьменко и Андрей Антоненко. Последнего называли организатором преступной группы. Яна Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры видеонаблюдения на маршруте следования заговорщиков.

Отметим, 20 июля 2020 – четвертая годовщина убийства журналиста Павла Шеремета. К этой дате в Киеве на месте его гибели установлен памятник.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета – Юлию Кузьменко и Андрея Антоненко – продолжат удерживать под стражей на время рассмотрения дела. В то же время третьей обвиняемой – Яне Дугарь – меру пресечения смягчили.