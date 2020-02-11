Полетели первые головы: в Мукачево после перестрелки сменили руководство полиции

После перестрелки в Мукачево на Закарпатье руководство местной полиции отстранили от должностей.
Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло заявил во вторник, 11 февраля, на внеочередной сессии областного совета, передает mukachevo.net
По его словам, начались 4 служебные проверки. Так, начальник отделения Михаил Петрище ушел на пенсию, пока назначен новый исполняющий обязанности. Другие представители руководства Мукачевского городского отделения, по словам Канцидайло, также отстранены.
В Мукачево после перестрелки сменили руководство полиции
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Глава полиции Закарпатья отметил, что новое руководство не связано с местным формированием.
Кроме того, как пишет УНН, правоохранители назвали две версии стрельбы в Мукачево. "Первая – это совершение преступления на почве конфликта между лицами, занимающимися противоправной деятельностью. А вторая – это покушение на убийство", – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.
Также она добавила, что один стрелок еще не установлен и не задержан, а двое пострадавших в перестрелке отказались сотрудничать с правоохранителями.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Днем 7 февраля в Мукачево (Закарпатская область) было совершено нападение на автомобиль Артура Пашкуляка, которого связывают с экс-депутатом Михаилом Ланьо.
По машине была открыта стрельба из автомата и пистолета, также нападавшие использовали светошумовую гранату. Пашкуляка с ранением в плечо доставили в ужгородскую клинику. Его охранник с тяжелым ранением находится в мукачевской больнице.
8 февраля в Нижних Воротах Воловецкого района Закарпатской области Национальная полиция задержала семерых вероятных виновников стрельбы.
По приказу министра внутренних дел Арсена Авакова в Мукачево ввели усиленные меры безопасности.
Как сообщили собственные источники OBOZREVATEL, воспользоваться перестрелкой в Мукачево хочет депутат Верховной Рады IX созыва Виктор Балога, который собирается добиться назначения руководителем местной полиции подконтрольного ему человека.
Двух задержанных по делу стрельбы в Мукачево – Евгения Дребитко и Игоря Смоляра – взяли под стражу.
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