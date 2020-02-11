Полетели первые головы: в Мукачево после перестрелки сменили руководство полиции

После перестрелки в Мукачево на Закарпатье руководство местной полиции отстранили от должностей.

Об этом начальник Главного управления Национальной полиции в Закарпатской области Александр Канцидайло заявил во вторник, 11 февраля, на внеочередной сессии областного совета, передает mukachevo.net

По его словам, начались 4 служебные проверки. Так, начальник отделения Михаил Петрище ушел на пенсию, пока назначен новый исполняющий обязанности. Другие представители руководства Мукачевского городского отделения, по словам Канцидайло, также отстранены.

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Глава полиции Закарпатья отметил, что новое руководство не связано с местным формированием.

Кроме того, как пишет УНН, правоохранители назвали две версии стрельбы в Мукачево. "Первая – это совершение преступления на почве конфликта между лицами, занимающимися противоправной деятельностью. А вторая – это покушение на убийство", – сообщила пресс-секретарь Главного управления Нацполиции в Закарпатской области Анна Дан.

Также она добавила, что один стрелок еще не установлен и не задержан, а двое пострадавших в перестрелке отказались сотрудничать с правоохранителями.

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